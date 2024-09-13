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        Haberler Dünya Şili, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına "müdahil olma" bildiriminde bulundu | Dış Haberler

        Şili, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına "müdahil olma" bildiriminde bulundu

        Şili, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına "müdahil olma" bildiriminde bulundu. Şili, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya ve Türkiye'nin ardından Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 8. ülke oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:06
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        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
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        Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Şili'nin, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildirimi yaptığını duyurdu.

        UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Şili de katılma bildiriminde bulundu.

        Şili'nin müdahillik bildiriminin gerekçesinin "(Soykırım) Sözleşmesi'nin bu davayla ilgili hükümlerinin yorumuna ilişkin görüşlerini sunmak istemesinin" olduğu belirtildi.

        Bildirimde, üst düzey İsrailli yetkililerin soykırımı çağrıştıran ifadeler kullanmasının Divan tarafından özellikle dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

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        Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Şili'nin müdahale beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

        Şili, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya ve Türkiye'nin ardından Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 8. ülke oldu.

        TÜRKİYE SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİLLİK BEYANINI SUNMUŞTU

        Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını 7 Ağustos'ta Divan'a sunmuştu.

        Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi ve TBMM Milletvekillerinden oluşan heyet, Türkiye’nin müdahillik beyanını bugün UAD Yazmanlığına iletmişti.

        Büyükelçi Selçuk Ünal ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’dan oluşan heyet, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına Türkiye’nin müdahillik bildirimini teslim etti.

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        #uluslararası adalet divanı
        #israil
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