Şili, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına "müdahil olma" bildiriminde bulundu

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Şili'nin, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildirimi yaptığını duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Şili de katılma bildiriminde bulundu.

Şili'nin müdahillik bildiriminin gerekçesinin "(Soykırım) Sözleşmesi'nin bu davayla ilgili hükümlerinin yorumuna ilişkin görüşlerini sunmak istemesinin" olduğu belirtildi.

Bildirimde, üst düzey İsrailli yetkililerin soykırımı çağrıştıran ifadeler kullanmasının Divan tarafından özellikle dikkate alınması gerektiği vurgulandı. REKLAM Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Şili'nin müdahale beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti. Şili, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya ve Türkiye'nin ardından Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 8. ülke oldu. TÜRKİYE SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİLLİK BEYANINI SUNMUŞTU