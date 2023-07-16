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        Şili nerede, hangi kıtada yer alır? Şili başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Latin Amerika ülkelerinden biri olan Şili, doğal güzellikleri ve tarihsel yapıtlarıyla gezip görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. İnka egemenliğini sonlandıran İspanyollar 16. yüzyıl ortalarında bölgeyi ele geçirmiştir. Şili nerede, hangi kıtada yer alır? Şili başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 01:29
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        Şili nerede, hangi kıtada yer alır?
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        1818 yılında bağımsızlığını kazanmayı başaran Şili, genel olarak çöl ikliminin etkisidir. 2016 yılında Dünya Seyahat Ödülleri'ne göre dünyanın en iyi “Macera Turizmi” bölgesi seçilmiştir. Ekstrem sporseverler için Şili, vazgeçilmez bir ülkedir. Şili nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Şili Nerede?

        Şili bir Güney Amerika ülkesidir. Peru, Bolivya, Arjantin ve Drake Boğazı ile çevrelenmiştir. Ayrıca Şili Antarktika’nın 1,25 milyon km²'lik alanında hak iddia etmektedir.

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        Şili Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Şili Güney Amerika kıtasında yer almaktadır. Batıda Büyük Okyanus, doğuda And Dağları arasında yer alır. Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan ülke, kıtanın güneybatı ucunda bulunmaktadır.

        Şili Başkenti

        Santiago şehri Şili’nin başkentidir. Şili’nin en büyük şehri olan Santiago’da toplam nüfusun %40’ı toplanmıştır.

        Şili Bayrağının Anlamı

        Aymara dilinde "dünyanın bittiği yer" anlamını taşıyan Şili’nin bayrağı mavi, kırmızı ve beyaz renklerden oluşur. Mavi renk gökyüzünü temsil ederken beyaz renk onur ve ilerlemeyi temsil eder. Kırmızı renk ise bağımsızlık için dökülen kanları sembolize etmektedir. Bayrakta sol üst köşede bir de yıldız yer almaktadır. Bu yıldız ise işgal öncesi yaşayan yerli halk Mapuçeleri temsil etmektedir.

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        Şili Nüfusu

        2023 itibariyle Şili’nin nüfusu 19,608,557’dir. 6 milyonluk nüfusuyla ülkenin büyük bir bölümü başkent ve çevresinde toplanmıştır.

        Şili Para Birimi

        Şili pesosu, Şili’nin resmi para birimidir. (CLP) 1 Şili pesosu 0,032 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Şili Türkiye Saat Farkı

        Şili ile Türkiye arasında 7 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Ülkemiz Şili’den 7 saat ileridedir. Şili’de saat 01.00 iken Türkiye’de saat 08.00’dir.

        Şili Şehirleri

        Şili’de toplamda 54 adet şehir bulunmaktadır. Bu şehirlerin yönetimi cumhurbaşkanının atadığı valiler tarafından sağlanır. Bu şehirlerden birkaçı ön plana çıkmaktadır. İşte, Şili’nin en ünlü şehirleri: Santiago, Iquique, La Serena, Antofagasta, Arica, Puerto Arenas, Talca, Valdivia.

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