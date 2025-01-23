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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Silifke'nin yoğurduna AB'den coğrafi işaret - İş-Yaşam Haberleri

        Silifke'nin yoğurduna AB'den coğrafi işaret

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:56 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:56
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        Silifke'nin yoğurduna AB'den coğrafi işaret
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        Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        AB'den coğrafi işaret tescili alan 30'uncu ürünün Silifke yoğurdu olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

        "Silifke ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'ı, yönetim kurulunu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 70 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

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