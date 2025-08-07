Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Silopi Belediye Başkanı DEM Parti’den ihraç edildi | Son dakika haberleri

        Silopi Belediye Başkanı DEM Parti’den ihraç edildi

        DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu, parti politikalarına ve yerel yönetim anlayışına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'nın, partiden ihraç edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 15:10 Güncelleme: 07.08.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi Belediye Başkanı ihraç edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, görev süreci içerisinde parti politikalarına ve yerel yönetim anlayışına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Temmuz’da kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’nın, partiden ihraç edildiğini duyuruldu.

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada, “Ormanlı’nın görevinden de istifa etmesi gerektiği belirtilerek, Silopi Belediyesini kolektif yönetim anlayışıyla yönetmek ve halklar lehine çalışmalar ortaya koymak en büyük çabamız ve uğraşımız olmuştur." denildi.

        Açıklamaya şöyle devam edildi: "Tüm bu iyi niyetli çabalarımıza rağmen, Jiyan Ormanlı’dan aynı samimiyeti ve çabayı göremediğimiz için Ormanlı, ‘kesin ihraç’ istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve Disiplin Kurulu, yürüttüğü sürecin ardından 6 Ağustos 2025 tarihinde Jiyan Ormanlı’nın partimizden ihraç edilmesine karar vermiştir. Bizlerin ve Silopi halkının Jiyan Ormanlı’dan beklentisi ve isteği nettir. Ormanlı, bulunduğu makamdan istifa etmelidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi