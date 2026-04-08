Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Silopi'de "Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" açıldı | Son dakika haberleri

        Silopi'de "Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" törenle açıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" açıldı. Kaymakam Çağlar Partal, "Eğitimde yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal hayatlarında daha güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 18:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de "Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" açıldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şırnak'ın Silopi Kaymakamlığı bünyesinde Hessam Kösen İlk ve Ortaokulu'nda kurulan "Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi"nin açılışı için tören yapıldı.

        Törene katılan Kaymakam Çağlar Partal, açılışın ardından atölyede öğrencilerle oyun oynadı.

        Kaymakam Partal, yaptığı açıklamada, atölyeyi çocukların zihinsel gelişimini desteklemek, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmek için hayata geçirdiklerini belirtti.

        "Eğitimde yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz" diyen Partal, "Amacımız, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal hayatlarında daha güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Bu tür projeler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için büyük bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

        Partal, daha sonra okulda idareci ve öğretmenlerle görüştü. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen de katıldı.

        #şırnak haberleri
        #Silopi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
