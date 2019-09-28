Silopi'den ekonomiye destek, ailelere ekmek

Madencilik ve enerji sektörleri, Türkiye ekonomisinin itici güçleri arasında yer alıyor. Ciner Grubu, bu iki alanda yaptığı büyük montanlı yatırımlarla öne çıkıyor. Grubun, en önemli yatırımlarından biri de Şırnak Silopi’de inşa edilen, her biri 135 megavat büyüklüğünde üç üniteden oluşan asfaltit yakıtlı termik santral. Toplam 405 megavat kurulu güce sahip santral, 2015 yılında tam anlamıyla devreye girdi.

Santral, Harbul bölgesinden çıkartılan asfaltit madeni yakıyor ve elektrik üretiyor. Asfaltit, petrolünün ayrışması ile oluşan ve çoğunlukla kayaçların gözeneklerinde bulunan doğal bitüm olarak tanımlanıyor.

450 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Santral için bölgeye toplam 450 milyon dolar yatırım yapıldı. Silopi Santrali, “yerli ve milli” kaynaklardan yapılan elektrik üretimi ile ekonomiye destek oluyor.

Peki, söz konusu santralin elektrik üretimindeki payı ve yeri nedir? Türkiye’nin, 2018 sonunda toplam kurulu gücü 88 bin 580 megavata ulaştı. Silopi, bunun 405 megavatlık bölümünü oluşturuyor.

2018 yılında toplam yıllık elektrik üretimi 292 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Silopi, yerli bir kaynak olan astalftit ile yıllık üretime 2.4 milyar kilovat destekte bulundu. Bu, her biri ayda 100 kilovatsaat elektrik tüketen 4 kişilik onlarca ailenin yerli kaynakla, yabancı bir ülkeye avuç dolusu para ödemeden elektriğini temin etmesi anlamına geliyor.

İSTİHDAMA KATKI

Santralin, ekonomiye elektrik üretimiyle doğrudan katkısının yanı sıra bölgenin istihdamında da önemli bir yeri bulunuyor. Santral, bini doğrudan olmak üzere 2 bin kişiye sunduğu istihdam olanağıyla da hükümetin işsizlikle mücadelesine önemli katkıda bulunuyor.