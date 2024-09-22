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        Sima Tarkan kimdir? Sima Tarkan kaç yaşında, nereli?

        Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan'ın kardeşi Sima Tarkan hayatı merak ediliyor. İş insanı Mark Başoğlu'nun Sima Tarkan ile İtalya'daki düğünü sosyal medyaya damga vurdu. Peki Sima Tarkan kimdir? Sima Tarkan kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 15:34 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:34
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        Sima Tarkan hayatı ile gündeme gelen isimlerden biri oluyor. Sosyetenin popüler isimlerinden biri olan Sima Tarkan, sosyal medyada ürettikleri içerikler ile tanınıyor. Peki Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında?

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        SİMA TARKAN KİMDİR?

        Sima Tarkan 1995 yılında California'da doğdu. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Vancouver'a taşındı. Orada ilkokulu bitirip, liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı ve Parsons'da stratejik tasarım ve işletme bölümünü bitirdi. Sonrasında İstanbul'a dönüp aile şirketinde çalışmaya başladı.

        Sosyal medyada özellikle Instagram ve YouTube platformlarında aktif olarak içerik üreten Tarkan; moda, yaşam tarzı, seyahat ve güzellik konularında paylaşımlar yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

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