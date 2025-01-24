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        Haberler Magazin 'Şımarık', Rusya'da birinci oldu

        'Şımarık', Rusya'da birinci oldu

        Şımarık', Rusya'da sinemaseverlerle buluştu. Film, ülkede; 2000'den fazla salonda gösterime girerek açılış gişesinde birinciliği elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 21:52 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:52
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        Kunay Film’in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerini Kerem Bürsin ile Melis Sezen’in paylaştığı, Onur Ünlü yönetmenliğindeki 'Şımarık', Rusya’da sinemaseverlerle buluştu. Film, ülkede; 2000’den fazla salonda gösterime girdi.

        Rusya’daki gösteriminin ilk haftasında, hem eski hem de yeni tüm filmleri geride bırakarak gişe

        listelerinde birinci sıraya yerleşen 'Şımarık', ayrıca vizyon öncesi bilet satışlarında da zirveye oturarak izleyicilerin ilgisini daha ilk günden çekmeyi başardı.

        'Şımarık', zengin bir ailenin şımarık oğlu 'Mete’nin (Kerem Bürsin), sıra dışı bir ceza ile geçmişe gönderilerek, kendini Osmanlı İmparatorluğu’nun 16'ncı yüzyılında bir köyde bulmasını konu alıyor. Filmde, Melis Sezen, Mete’nin köyde karşılaştığı ve hayatını değiştiren Asena karakterine hayat verirken; Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Kolçak Köstendil, Melisa Döngel, Cemal Hünal gibi birbirinden güçlü oyuncular da kadroda yer alıyor.

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