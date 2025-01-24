'Şımarık', Rusya'da birinci oldu

Kunay Film’in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerini Kerem Bürsin ile Melis Sezen’in paylaştığı, Onur Ünlü yönetmenliğindeki 'Şımarık', Rusya’da sinemaseverlerle buluştu. Film, ülkede; 2000’den fazla salonda gösterime girdi.

Rusya’daki gösteriminin ilk haftasında, hem eski hem de yeni tüm filmleri geride bırakarak gişe

listelerinde birinci sıraya yerleşen 'Şımarık', ayrıca vizyon öncesi bilet satışlarında da zirveye oturarak izleyicilerin ilgisini daha ilk günden çekmeyi başardı.