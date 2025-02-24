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        Haberler Magazin Simay Barlas'ın, Dubai çıkartması - Habertürk

        Simay Barlas'ın, Dubai çıkartması

        Ünlü oyuncu Simay Barlas, Dubai tatiline çıktı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 19:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:25
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        Dubai çıkartması
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        Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte bazı ünlü isimler, tatil için sıcak ülkelere gitti.

        O isimlerden biri de Simay Barlas oldu.

        Simay Barlas'ın tercihi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü şehri Dubai oldu.

        Oyuncu, seyahatinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Güneşli havanın tadını çıkaran Simay Barlas, siyah mayosuyla verdiği pozlarla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Simay Barlas
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