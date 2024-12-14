Simay Barlas'tan, aşk dolu paylaşım
Oyuncu Simay Barlas, basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile romantik bir paylaşımda bulundu
Giriş: 14.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:12
Halit Özgür Sarı ile ilişkisini noktaladıktan sonra eski sevgilisi Soner Korkmaz’a yeniden şans veren Simay Barlas, sevgilisiyle romantik bir paylaşımda bulundu.
Soner Korkmaz, sevgilisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında mavi kalp emojisiyle paylaştı. Barlas ise bu paylaşımı kendi sayfasında yayımlayarak aynı şekilde mavi kalp emojisiyle karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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