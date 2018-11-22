SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bursa'
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Şimdi de patates stokçuları! Ceza yağdı

Erdoğan talimat verdi! Baskınlar başladı...

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından patatesleri stokladığı öne sürülen işyerlerine yapılan baskında 35 ton patates bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son günlerde beklenmedik fiyat artışlarının bir nedeninin de stokçuluk olduğunu belirterek, bu konuda denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

22.11.2018 - 13:12 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı’nda stok yapılan depoların basılacağını açıklarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde, bir binanın giriş katında çuvallarla istiflenmiş yaklaşık 35 ton patates ele geçirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stokçuluk nedeniyle meyve sebze fiyatlarında artışa yol açanlarla ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda dün yapılan 48. Muhtarlar Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

"Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle stokların yapıldığı depoları basacağız" sözlerini dile getirdiği saatlerde Bursa’da stokçu baskını yapıldı. Stokçuluk nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ve Tarım A.Ş. Denetim ekibi, Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi’ndeki bir evin giriş katındaki dükkanın tüm camlarının yeşil örtü ile kaplanmasından şüphelendi. Dükkan sahibine ulaşamayan ekipler, olası bir gerginliğin yaşanmaması için Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan güvenlik desteği istedi. Jandarma ekiplerinin de gelmesinin ardından kapısı açılan dükkanın içinde çuvallarla istiflenmiş yaklaşık 35 ton patates ele geçirildi.

Konya’dan getirdiği patatesleri burada depoladığı ileri sürülen vatandaşa, ‘hal dışı toptan satış yapmak’ suçundan 14 bin TL para cezası kesildi. Patateslerin Hal Derneği Komisyonu tarafından belirlenecek rakam üzerinden satın alınıp, hal fiyatları doğrultusunda satışının yapılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son günlerde beklenmedik fiyat artışlarının bir nedeninin de stokçuluk olduğunu belirterek, bu konuda denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konu üzerindeki hassasiyetine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Sorumluluk sınırlarımız içinde fırsatçılığa meydan vermemek için ekiplerimiz denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Stokçuluk yapıldığına dair en ufak bir şüphede bile zabıta ekiplerimize ihbarda bulunabilirler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X