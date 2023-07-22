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        Haberler Yaşam Şimdiden yaşlanmış gibi gözüken bebeklerin komik fotoğrafları

        Şimdiden yaşlanmış gibi gözüken bebeklerin komik fotoğrafları

        Her bebek güzeldir ancak bazıları aynı zamanda komik de olabilir! Reddit ve Imgur kullanıcıları yaşlı gibi gözüken bebeklerin fotoğraflarını paylaşarak, herkesi gülümsetiyor.

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 10:30
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        “Karım Steve Buscemi'yi doğurdu.”

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        “Oğlum 40 yaşında bir adama benziyor.”

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        "En yargılayıcı bebeği doğurdum."

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        "Sanırım oğlum Benjamin Button."

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        “Arkadaşımızın bir bebeği oldu ve emekliliğe neredeyse hazır gibi görünüyor.”

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        "Birisi sana 60 yaşındaki bir bebeğe benziyorsun dediğinde."

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        "1 aylık bir orta yaşlı."

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        "Selfie'nin ne olduğunu açıklamaya çalıştığımda büyükbabamın bana attığı bakış."

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        "Vergi ödüyor ve bahçesindeki çocuklardan bıkmış gibi görünüyor ."

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        "Bir büyükanne doğduğundan beri büyükannedir."

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        “Oğlum daha 5 günlük ve şimdiden çok şey görmüş.”

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