Sağın, bir süredir aranjör Aytaç Özgümüş ile aşk yaşıyor. Sağın, "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna "Hayatımda biri var. Bakalım, bir gün sizinle tanıştırırım. Şu an cicim aylarındayız. Bakalım yakalayabilecek misiniz?" diyerek yanıt vermişti.