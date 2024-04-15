Simge'den yeni şarkı 'Söyleme'

Hem arka arkaya çıkardığı şarkılar ile hem de artık klasikleşen 'Mış Mış', 'Üzülmedin mi?', 'Yankı', 'Öpücem' gibi parçalarıyla dinlenme rekorları kıran Simge, yine yepyeni bir hit ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Müzikteki son trendleri takip eden ve adeta dinleyicilerin nabzını tutan Simge, bu kez 'Söyleme' ile hayranlarını peşinden sürükleyecek. 'Söyleme'nin söz ve müziği son yılların en büyük hiti 'Aşkın Olayım'da olduğu gibi Onurr'a ait. Düzenlemeyi ise Şener Engin yaptı.