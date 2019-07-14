Sarı saçları ile ilgili sosyal medyada aldığı olumlu yorumlar kendisine hatırlatılan Simge, yeni imajından ve gelen yorumlardan çok memnun olduğunu belirtti.

"KETOJENİK BESLENİYORUM"

Yeni imajının yanı sıra formuyla da tüm dikkatleri üzerinde toplayan Simge, formunu düşük karbonhidratlı besinler tüketerek yapılan ‘Ketojenik’ beslenmeye borçlu olduğunu belirtti. Konser maratonunda enerjisini yükseltmek için de ‘Ketojenik Diyet’i uyguladığını anlatan başarılı yorumcu, "Bu yoğun tempoda, kendime ayıracak zamanım az, formumu ve enerjimi korumak için sürekli alternatif çözümler üretiyorum" dedi.

Konser alanını dolduran 2 bin kişi ile beraber şarkılarını seslendiren başarılı sanatçı 2 saat boyunca sevenlerine güzel bir akşam yaşattı.