Mış Mış, Üzülmedin Mi? , Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen , Öpücem, Aşkın Olayım gibi arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Simge, şimdi de Ozan Doğulu'nun 130 BPM serisinin yenisi, “Kreşendo” albümünden yorumladığı “Ne Zamandır? ” şarkısıyla kendinden söz ettiriyor.

Şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Simge, söz ve müziği Ersay Üner'e düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan yeni şarkısı “Ne Zamandır?” ile bu yazın hitini yarattığını söylüyor.

Geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkılarına imza atarak "3 ayrı Altın Plak" ödülünün sahibi olan Simge yeni şarkısı “Ne Zamandır?" için "Ozan Doğulu müthiş bir müzisyen. Kendisi ile müzik yapmaktan keyif aldım. Albümde birbirinden değerli yorumcu arkadaşlarımla beraber olmaktan çok mutluyum. İşte şimdi yaz geldi!" cümlelerini kuruyor.

Simge “Ne Zamandır?” şarkısı için Ozan Doğulu ile beraber Murad Küçük’ ün kamerasının karşısına geçerken projenin tanıtım fotoğrafları ise Seçkin Sunguç tarafından çekildi.