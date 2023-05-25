Simge

Sosyal medyayla birlikte paparazilerin devri kapandı.

Çünkü paparazilerin çektiği fotoğraflara tepki gösteren ünlüler, daha cüretkâr fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Tek farkla...

Fotoğraflarını, teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak photohsop uyguladıktan sonra yayımlıyorlar.

İş, öyle bir noktaya geldi ki işleriyle ilgili duyurularını bile bikini fotoğraflarla yapmaya başladılar. Hatta bikinili duyuru, modaya dönüştü.

Bunun son örneğini ise Simge gözler önüne serdi.

Simge, 2 Haziran'da başlayıp 30 Ağustos'ta sona erecek olan yaz konserlerinin duyurusunu bikinili fotoğraflarıyla yaptı.

Sık sık bikinili fotoğraf paylaşan diğer ünlüler şöyle;