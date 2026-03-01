Canlı
        Haberler Magazin Simge Sağın'dan Bülent Ersoy itirafı: Çok korktum

        Simge Sağın'dan Bülent Ersoy itirafı: Çok korktum

        Simge Sağın, yıllar sonra Bülent Ersoy hakkında bir itirafta bulundu. Seneler önce bir çekim sonrası Ersoy'a özel hazırlanan yemeği yediğini söyleyen Sağın, Sezen Aksu'nun mutfaktaki maharetlerinden de bahsetti

        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 14:43
        Bülent Ersoy itirafı
        Şarkıcı Simge Sağın, Bülent Ersoy ve Sezen Aksu ile yemek anısını anlattı. Sağın, Oğuz Yenihayat'ın programında yaptığı açıklamada bir çekim sonrasında açlığına yenik düşüp, farkında olmadan Bülent Ersoy için hazırlanan döneri yediğini itiraf etti.

        Simge Sağın
        Simge Sağın

        "ÇOK KORKTUM"

        Şarkıcı, "Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, 'Benim dönerim nerede?' dedi. Midemde o döner... Çok korktum, 'Beni öldürecek herhâlde' dedim" ifadelerini kullandı.

        Bülent Ersoy
        Bülent Ersoy

        Sezen Aksu'nun mutfaktaki marifetlerinden de bahseden Simge Sağın, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Hayatımda ilk defa bana nasip oldu, Sezen Aksu'nun elinden yemek yedim. İnanılmaz güzel bir sos yapmıştı. 20 kişiyi doyurdu, kazanla kıymalı makarna yaptı.

        Sezen Aksu
        Sezen Aksu
