Simge Sağın'dan Bülent Ersoy itirafı: Çok korktum

Şarkıcı Simge Sağın, Bülent Ersoy ve Sezen Aksu ile yemek anısını anlattı. Sağın, Oğuz Yenihayat'ın programında yaptığı açıklamada bir çekim sonrasında açlığına yenik düşüp, farkında olmadan Bülent Ersoy için hazırlanan döneri yediğini itiraf etti.

Simge Sağın

"ÇOK KORKTUM"

Şarkıcı, "Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, 'Benim dönerim nerede?' dedi. Midemde o döner... Çok korktum, 'Beni öldürecek herhâlde' dedim" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy

Sezen Aksu'nun mutfaktaki marifetlerinden de bahseden Simge Sağın, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Hayatımda ilk defa bana nasip oldu, Sezen Aksu'nun elinden yemek yedim. İnanılmaz güzel bir sos yapmıştı. 20 kişiyi doyurdu, kazanla kıymalı makarna yaptı.

Sezen Aksu