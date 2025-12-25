Habertürk
        Simge Sağın'dan evlilik itirafı: Erken yaşlarda evlenip, boşandım

        Simge Sağın'dan evlilik itirafı

        Şarkıcı Simge Sağın; "Erken yaşlarda evlenip, boşandım. Çok başarılı bir evlilik olmadı maalesef" dedi

        Giriş: 25.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:15
        "Erken yaşlarda evlenip, boşandım"
        Uzun süredir yalnız olan Simge Sağın, çok erken yaşlarda evlilik yaşadığını açıkladı.

        Ünlü şarkıcı; "Çok erken yaşlarda evlenip, boşandım. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Hayal gibi geliyor... Gelinliğimi bile hatırlamıyorum. Çok başarılı bir evlilik olmadı maalesef. Nikâhtan bir gece önce bize akrabalarımız geldi. Komşumuz Sevgi teyzenin evinde kalmıştım. 'Sevgi teyze, ben şimdi evlenmekten vazgeçsem ne olur?' demiştim. O gece bile tereddütlerim vardı. Küçük bir pişmanlığım olmuştu" ifadelerini kullandı.

        Simge Sağın'ın lise yıllarında evlendiği ve eski eşinin de yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

        Bir dönem adı, sık sık Mauro Icardi ile anılan şarkıcı Simge Sağın; "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" dedi.

