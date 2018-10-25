Simge Sağın'dan Mustafa Sandal açıklaması

25.10.2018 - 10:13 | Güncelleme:

Simge, yeni şarkısı “Öpücem”in müzik listelerinde birinci sıraya yerleşmesini partiyle kutladı. Parti başlamadan önce soruları yanıtlayan şarkıcı, adının Mustafa Sandal’la aşk dedikodularına karışması hakkında, “Mustafa ile aşk yaşıyor olsam şu an yanımda, kolumda olurdu. Kendisiyle daha geçen gün tanıştık, bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum” açıklamasını yaptı

  • 1 Simge Sağın'dan Mustafa Sandal açıklaması - Magazin haberleri
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    Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Simge, yeni şarkısı “Öpücem”in müzik listelerinde birinci sıraya yerleşmesini partiyle kutladı.

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    Karaköy'de bir mekanda düzenlenen “öpücük” konseptli partiye müzik dünyasından birçok ünlü katıldı.

  • 3 Simge Sağın'dan Mustafa Sandal açıklaması - Magazin haberleri
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    Parti başlamadan önce soruları yanıtlayan şarkıcı, adının Mustafa Sandal’la aşk dedikodularına karışması hakkında şunları söyledi:

  • 4 Simge Sağın'dan Mustafa Sandal açıklaması - Magazin haberleri
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    “Mustafa ile aşk yaşıyor olsam şu an yanımda, kolumda olurdu. Kendisiyle daha geçen gün tanıştık, bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum.”

  • 5 Simge Sağın'dan Mustafa Sandal açıklaması - Magazin haberleri
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    Mustafa Sandal, Simge'nin yeni klibi 'Öpücem'i sosyal medya hesabından kalp emojisiyle ve 'Aç koynunu geliyorum' sözleriyle paylaşması üzerine, iki şarkıcı arasında yeni bir ilişki başladığına yorumlanmıştı.

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    Simge, menajeri ile yaptığı açıklamada, "Mustafa Sandal ile Simge arasında aşk yaşandığı iddiasıyla paylaşılan haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır" açıklamasını yaparak iddiaları yalanlamıştı.

  • 7 Simge Sağın'dan Mustafa Sandal açıklaması - Magazin haberleri
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    Ancak Simge ile Mustafa Sandal ikilisinin eş zamanlı Göcek’ten fotoğraf paylaşmaları aşk iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

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    Simge ile Mustafa Sandal’ın aynı anda Göcek tatilinde oldukları, paylaştıkları fotoğrafla sosyal medyada ortaya çıkmıştı. Eş zamanlı yayımlanan Göcek’teki tatil paylaşımları, ikilinin aşk iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

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