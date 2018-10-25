Simge Sağın'dan Mustafa Sandal açıklaması

Simge, yeni şarkısı “Öpücem”in müzik listelerinde birinci sıraya yerleşmesini partiyle kutladı. Parti başlamadan önce soruları yanıtlayan şarkıcı, adının Mustafa Sandal’la aşk dedikodularına karışması hakkında, “Mustafa ile aşk yaşıyor olsam şu an yanımda, kolumda olurdu. Kendisiyle daha geçen gün tanıştık, bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum” açıklamasını yaptı