Simge Sağın-Ozan Bayraşa aşkı bitti

Pop müziğin başarılı ismi Simge Sağın, verdiği röportajda yaklaşık dört senedir birlikte olduğu erkek arkadaşı Ozan Bayraşa ile dostluk çerçevesinde ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı. Sağın, "Tükendiği için bitti. Ozan’la 4 yıllık çok güzel bir ilişki yaşadık fakat dostluk çerçevesinde ilişkimizi sonlandırma kararı aldık" dedi