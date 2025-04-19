Simon Banza: Göztepe maçı bizim için önemli

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, galibiyeti değerlendirdi.

"GÖZTEPE MAÇI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Banza, "Tabii ki mutluyuz. En önemlisi 3 puanı almak ve kazanmaktı. Bugün bunu başardık. Düşünmemiz gereken Göztepe maçı var. Bizim için önemli bir maç. Her zamanki gibi taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Yeniden gol atmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Banza, bugün Adana Demirspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti.