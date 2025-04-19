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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Simon Banza: Göztepe maçı bizim için önemli - Trabzonspor Haberleri

        Simon Banza: Göztepe maçı bizim için önemli

        Trabzonspor'un forveti Simon Banza, 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe maçı bizim için önemli" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 18:47 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:47
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        "Göztepe maçı bizim için önemli"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, galibiyeti değerlendirdi.

        "GÖZTEPE MAÇI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

        Banza, "Tabii ki mutluyuz. En önemlisi 3 puanı almak ve kazanmaktı. Bugün bunu başardık. Düşünmemiz gereken Göztepe maçı var. Bizim için önemli bir maç. Her zamanki gibi taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Yeniden gol atmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Banza, bugün Adana Demirspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti.

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