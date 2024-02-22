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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Simon Kjaer'in menajerinden Fenerbahçe itirafı: Geri getirme hayalleri var! - Fenerbahçe Haberleri

        Simon Kjaer'in menajerinden Fenerbahçe itirafı: Geri getirme hayalleri var!

        Milan'da forma giyen Simon Kjaer'in menajeri Ocak transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Danimarkalı savunma oyuncusu için Fenerbahçe itirafı geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 22:35 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:35
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        Milan'da forma giyen Simon Kjaer'in menajeri Ocak transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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        "FENERBAHÇE İLGİLENDİ"

        34 yaşındaki futbolcunun menajeri Mikkel Beck, Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde eski oyuncusu Kjaer ile ilgilendiğini söyledi.

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        "ÇOK ÖNEMLİ TEKLİFLER ALDI"

        Kjaer'in devre arasındaki transfer döneminde bazı önemli teklifler aldığını söyleyen Beck, "Belirli kulüp isimleri hakkında yorum yapmayacağım. Ancak Simon, uluslararası futbolda her transfer döneminde ilgi çekici olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ocak ayında Avrupa'nın çok büyük kulüplerinden bile ilgi olduğu doğru. Bu kadarını söyleyebilirim. Ancak Simon zaten çok büyük bir kulüpte oynuyor. Milan'da heyecan verici bir sezonun ortasında takımdan ayrılmakla hiç ilgilenmedi" dedi.

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        "FENERBAHÇE'NİN ONU GERİ GETİRME HAYALLERİ VAR"

        Danimarka basınından Bold'a konuşan Mikkel Beck; "Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek. O, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var. Ancak Milan'la böyle bir durumda sezon ortasındayken, değişime gitmek istemedi. Simon şu anda yüzde 100'üyle Milan'a odaklanmış durumda." dedi.

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        Beck ayrıca Kjaer için Milan'dan Suudi Arabistan'a transfer gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

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        Milan ile sözleşmesi sezon sonundan bitecek olan Simon Kjaer, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

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