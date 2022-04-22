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Sinan Akçıl'dan 'aşk' açıklaması: Önce boşanma olsun

Oyuncu Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma aşamasında olan popçu Sinan Akçıl, önceki akşam yeni şarkısına klip çekti. Akçıl, gazetecilerin "Bu kadar yoğun tempo içinde aşk hayatına nasıl zaman ayırıyorsunuz?" sorusuna "Önce bir boşanma olsun sonra konuşuruz bunları" yanıtını verdi

HABERTURK.COM
  • Sinan Akçıl'dan 'aşk' açıklaması: Önce boşanma olsun

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sinan Akçıl, dün akşam 'Yanımdadır' adlı yeni şarkısına klip çekti.

    İlk defa bir rap şarkısı seslendiren Akçıl, Levent'teki bir rezidansta kamera karşısına geçti. Senaryo gereği üç kişi tarafından dövülen ünlü popçunun, klip sahnelerinde toplam 20 ton su kullanıldı.
  • Sinan Akçıl'dan 'aşk' açıklaması: Önce boşanma olsun

    "20 TON SUYA MARUZ KALDIM"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl, "Çok güzel bir klip oldu. Her şeyin gerçekçi olması için elimden geleni yaptım. Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım ve klipteki partnerim Bihter bir sahnede gerçekten ağladı." dedi.
  • Sinan Akçıl'dan 'aşk' açıklaması: Önce boşanma olsun

    Akçıl, ayrıca İbrahim Erkal albümünde yer alacağını ve bunun için de çok heyecanlı olduğunu ve her şeyin çok güzel gittiğini ifade etti.
  • Sinan Akçıl'dan 'aşk' açıklaması: Önce boşanma olsun

    "ÖNCE BİR BOŞANMA OLSUN"

    Öte yandan oyuncu Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasında olan Sinan Akçıl, "Bu kadar yoğun tempo içinde aşk hayatına nasıl zaman ayırıyorsunuz?" sorusuna ise "Önce bir boşanma olsun sonra konuşuruz bunları." şeklinde yanıt verdikten sonra, muhabirlere teşekkür etti. 
  • Sinan Akçıl'dan 'aşk' açıklaması: Önce boşanma olsun

    "TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR AYRILIK GÖRECEKSİNİZ!"

    Daha önce Sinan Akçıl'a eşi Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma kararı almalarıyla ilgili sorular yöneltilmişti. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Akçıl, "Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef. Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz çünkü sonuçta biz birbirimizi çok sevdik ve bitişi de öyle olmalı diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Sinan Akçıl'dan 'aşk' açıklaması: Önce boşanma olsun

    TEKRAR EVLENMİŞLERDİ

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha vermişti.

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etmiş, çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çift, sonunda şubat ayında tekrar nikah masasına oturmuştu.

    Akçıl, nikah memurunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son kez 'Evet!" diye yanıt vermişti. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, bebek de sözü vermişti.
  • Sinan Akçıl'dan 'aşk' açıklaması: Önce boşanma olsun

    İKİNCİ KEZ İSTEME TÖRENİ

    Ünlü çift, yeniden aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Akçıl, Kıratlı’yı tekrar ailesinden istemişti.

    Burcu Kıratlı'nın kahve ikram ederken çektiği görüntülerini paylaşan Akçıl, "Işıklar altındayız diye sanma ki geleneksiz, göreneksiziz... Anlı şanlı bir isteme oldu. İlk seferinde çok konuşulmuştu, bu sefer söz sırası aşkta... Bırakın, o konuşsun. Yakında..." notunu yazmıştı.

    Kıratlı da nişan fotoğrafını, "Bu yola daha emin adımlarla ailelerimizle ilk adımı (İkinci kez) attık. Aile her şeydir. Aile güçtür ve sevgidir..." notuyla paylaşmıştı.
  • Sinan Akçıl'dan 'aşk' açıklaması: Önce boşanma olsun

    "YÜRÜTEMEDİK" DEMİŞTİ

    2019'da Beykoz Adliyesi Aile Mahkemesi’nde görülen dava yaklaşık 10 dakika sürmüştü. Boşanma davası sonrası yine mahkemeden ayrı ayrı çıkan ikiliden Sinan Akçıl, "Büyük aşk bitti mi?" sorusu üzerine, "Bu sevgililik gibi değil. Bir evlilik bitiyor. Çok üzgünüz. Hayırlısı olsun, yürütemedik." demişti.
  • Sinan Akçıl'dan 'aşk' açıklaması: Önce boşanma olsun

    "İLK KEZ TEK EŞLİYİM"

    Sinan Akçıl, daha önce konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

    Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Ne yapayım yani?" demişti.

    Sinan Akçıl, daha önce konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

    Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Ne yapayım yani?" demişti.

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