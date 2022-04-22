İKİNCİ KEZ İSTEME TÖRENİ

Ünlü çift, yeniden aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Akçıl, Kıratlı’yı tekrar ailesinden istemişti.

Burcu Kıratlı'nın kahve ikram ederken çektiği görüntülerini paylaşan Akçıl, "Işıklar altındayız diye sanma ki geleneksiz, göreneksiziz... Anlı şanlı bir isteme oldu. İlk seferinde çok konuşulmuştu, bu sefer söz sırası aşkta... Bırakın, o konuşsun. Yakında..." notunu yazmıştı.

Kıratlı da nişan fotoğrafını, "Bu yola daha emin adımlarla ailelerimizle ilk adımı (İkinci kez) attık. Aile her şeydir. Aile güçtür ve sevgidir..." notuyla paylaşmıştı.