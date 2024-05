Sinan Güler: Bu sporda yapabildiğim her şeyi Ergin Ataman sayesinde yaptım - Basketbol Haberleri

Sinan Güler: Bu sporda yapabildiğim her şeyi Ergin Ataman sayesinde yaptım - Basketbol Haberleri

Sinan Güler: Bu sporda yapabildiğim her şeyi Ergin Ataman sayesinde yaptım Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman'ın kendisi için çok önemli bir insan olduğunu söyleyen eski milli basketbolcu Sinan Güler, "Bu sporda yapabildiğim her şeyi Ergin abinin sayesinde yaptım. Basketbolun içerisinde her zaman beni desteklemiş ve bana fırsatlar sunmuş birinin hayatımda olduğunu bilmek çok özel" dedi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 14.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL