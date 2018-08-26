Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB, "Muhtelif Tarihi İBB Hizmet Binaları İle Kamu Binalarının Bakım, Onarımı Ve Restorasyonu İşi" adı altında açtığı ihaleyle Süleymaniye Darüzziyafe binası, Emirgan Sarı Köşk ve Kadıköy İskelesi'nin bakım, onarım ve restorasyonunu yaptıracak. 12 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek ihalenin şartnamesine göre, ihale kapsamındaki işler 240 günde tamamlanacak.



UZUN SÜRE LOKANTA OLARAK KULLANILDI



Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1558 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılan Süleymaniye Cami ve Külliyesi bünyesinde bulunan Darüzziyafe binası, ihale kapsamındaki en önemli eseri oluşturuyor. Özel işletmeci tarafından lokanta olarak kullanılan tarihi eser, uzun hukuki süreçlerin ardından tahliye edilmişti.





SAYIŞTAY RAPORUNDA YER ALMIŞTI



Sayıştay'ın Ağustos 2015'te yayımlanan "Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Sayıştay Denetim Raporu"nda, Darüzziyafe binası geniş bir şekilde yer almıştı. 1994 yılında söz konusu tarihi eserin 10 yıllığına, turizme yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere bir vakfa tahsis edildiği, sürenin dolmasından sonra tahsisin uzatılmadığı ancak binanın 6 yıl boyunca kullanılmaya devam ettiği belirtilen raporda şöyle denilmişti:



"Süleymaniye İmareti'ne ait dosyalar üzerinde yapılan incelemelerde, İmaretin, ...vakfının tahsisinde bulunduğu tarihlerde de hem ... AŞ tarafından Darüzziyafe Türk Mutfağı adı altında lokanta olarak, hem de ... isimli şahıs tarafından Lale Çay Bahçesi adı altında çay bahçesi olarak kullanılageldiği anlaşılmaktadır. Aynı şekilde, tahsisli kamu taşınmazlarıyla ilgili olarak Sayıştayca hazırlanan 2006 raporunda ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelince yerinde yapılan kontrollerde düzenlenen taşınmaz takip formlarında da aynı yerlerin aynı şahıslar tarafından işletilmekte olduğu ifade edilmektedir. Nitekim, ... Vakfı İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla tahliye edildikten sonra da Süleymaniye İmareti, belirtilen 3. kişiler tarafından işgal edilmiş vaziyette Darüzziyafe Türk Mutfağı ve Lale Çay Bahçesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Buradan hareketle, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü envanterinde bulunan ve bu bölge müdürlüğünün koruma ve kontrolünde olması gereken Süleymaniye İmareti'nin 3. kişilerden gelen ve gelebilecek tecavüz ve işgallere karşı tam anlamıyla korunamadığı ve bu nevi saldırılara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılmasında ağır ve tavizkar davranıldığı anlaşılmaktadır."



Darüzziyafe'nin tahliyesinin ardından özel işletmecinin kendi internet adresinde ise şu duyuru yer alıyor:

"1991 senesinden bu yana, Türk mutfağını ve bu vesileyle de Türk kültürünü yaşatma gayesiyle hizmet veren Darüzziyafe Türk Mutfağı, hukuka aykırı bir uygulama sonucunda, umuyoruz ki kısa bir süre için, hizmetine ara vermek zorunda bırakılmıştır. Uzun bir süredir devam etmekte olan hukuk mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ve yine hukuk çerçevesi içinde hakkımızı koruyacağımızı, kamuoyuna saygıyla duyururuz..."



SELİMİYE CAMİ'NİN TERS LALESİ KAYBOLABİLİR



Öte yandan Süleymaniye Külliyesi içerisinde yer alan ve Darüziyafe binasının kuzeydoğu bitişiğinde bulunan Tabhane binası geçtiğimiz yıllarda, İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından restore ettirilmişti. Tabhanenin restorasyon projelerini yüksek mimar Acar Avunduk hazırlamıştı. Avunduk geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama ile Selimiye Cami içerisinde bulunan ters lale figürünün, ziyaretçilerin elle teması nedeniyle neredeyse kaybolmak üzere olduğunu savunarak, "Ciddi bir önlem almazsak yakın zamanda tamamen silinip kaybolabilir" iddiasında bulunmuştu.

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