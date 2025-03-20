Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şinasi Yurtsever için mevlit okutulacak - Magazin haberleri

        Şinasi Yurtsever için mevlit okutulacak

        13 Mart'ta hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için 22 Mart Cumartesi günü Şahkulu Sultan Dergâhı'nda yedi duası okunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 20:29 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mevlit okutulacak
        ABONE OL

        Mide kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede, 51 yaşında hayata veda etti.

        Eşi Ferihan Yurtsever, Şinasi Yurtsever için 22 Mart Cumartesi günü, vefatının yedinci günü mevlit okunacağını duyurdu. Ferihan Yurtsever, duyurusunda şu ifadelere yer verdi; "Merhum Şinasi Yurtsever’in yedisi duası, 22 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Şahkulu Sultan Dergâhı’nda (Göztepe Merdivenköy) gerçekleştirilecektir. Tüm yakınları ve sevenlerine duyurulur"

        Fotoğraflar: Instagram, DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şinasi Yurtsever
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz