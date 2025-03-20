Şinasi Yurtsever için mevlit okutulacak
13 Mart'ta hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için 22 Mart Cumartesi günü Şahkulu Sultan Dergâhı'nda yedi duası okunacak
Mide kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede, 51 yaşında hayata veda etti.
Eşi Ferihan Yurtsever, Şinasi Yurtsever için 22 Mart Cumartesi günü, vefatının yedinci günü mevlit okunacağını duyurdu. Ferihan Yurtsever, duyurusunda şu ifadelere yer verdi; "Merhum Şinasi Yurtsever’in yedisi duası, 22 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Şahkulu Sultan Dergâhı’nda (Göztepe Merdivenköy) gerçekleştirilecektir. Tüm yakınları ve sevenlerine duyurulur"
Fotoğraflar: Instagram, DHA