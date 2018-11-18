2 | 19

Cadde'nin haberine göre, eşi ile alışveriş merkezine gelen Şinasi Yurtsever, objektiflere yalnız başına poz vermeyi tercih etti. Gün boyu alışveriş yaptıktan sonra bir kafede eşiyle birlikte kahve molası veren oyuncu, aldığı kilolar ile görenleri şaşırttı.