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Sınavlar ne zaman başlıyor? MEB AÇIKLADI: Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak?

Sınavlar ne zaman başlıyor? Sorusu merak ediliyor. Yüz yüze yapılması planlanan lise ve ortaokul sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrencilerin gündemde. Peki, Sınav ne zaman başlıyor? Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin açıklamalar...

Sınavlar ne zaman başlıyor? MEB AÇIKLADI: Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak?

Lise sınavları iptal mi? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Korona virüs sebebiyle sınavlar ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte liselerde hazırlık 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin sınav tarihleri

SINAVLAR YÜZE YÜZE Mİ YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Ortaokullarda yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak. MEB’in açıklamasında “12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 1'inci döneminde sınav yapılamamış derslerin sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihi sonrasına ertelendiği bildirilmişti. Bu kapsamda; sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacağı duyurulmuştu.

ORTAOKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

*Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.

*Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır.

ORTAOKUL SINAVLARI YÜZ YÜZE YAPILACAK

*Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

*Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir.

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