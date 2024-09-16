Sincan'da çölyaklılara özel piknik

Ankar'nın Sincan Belediyesi, Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çölyaklılara özel piknik düzenlendi.

300 kişinin katılımıyla gerçekleşen piknikte çocuklar doyasıya eğlendi. Palyaçolar renk kattı, can dostlarımızla bir araya gelme fırsatı bulan çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

Piknikte vatandaşları yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

"DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Ercan, "Glutensiz gıda temininden 3 ayda bir gerçekleştirdiğimiz nakdi yardımlara ve çölyak farkındalık programlarına kadar çölyak hastası hemşehrilerimize ve ailelerine destek olmaya devam edeceğiz. Yüzünüzü gülerken görmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Pikniğe göstermiş olduğunuz yoğun katılımdan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.