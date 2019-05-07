Sine-i millet ya da diğer adıyla "Meclis'ten çekilme" dün akşam saatlerinde YSK'nın aldığı İstanbul yerel seçimlerinin tekrarlanması kararının ardından gündeme geldi. Özellikle muhalefet cephesinde dil getirilen sine-i milletin nasıl uygulandığı merak ediliyor. İşte sine-i millet hakkında detaylar...

SİNE-İ MİLLET NEDİR?

Sine-i millet, kısaca Meclis zeminini terk ederek millete dönmek olarak açıklanıyor. Anayasa sine-i milleti yani milletvekilinin istifasının TBMM Genel Kurulu onayı ile olabileceğini söylüyor.

“Sine-i millete dönme” kavramı Türk siyasetine ilk kez Mustafa Kemal Atatürk ile girdi. Harbiye Nazırlığı’nı kabul etmeyen Mustafa Kemal "Biz de sine-i millete döneriz" deyip ordudan istifa etti ve kurtuluş mücadelesini başlattı.

Siyasi partilerin sine-i millet kavramını kullanması ise 1946 seçimlerinde oldu. Seçimleri şaibeli bulan Demokrat Parti, CHP’yi sine-i millete dönmekle tehdit ettiyse de tartışmaların ardından bu tehdit sözde kaldı. Demokrat Parti’nin “sine-i millet”i siyasi platforma taşımasının ardından kavram hemen hemen her cumhurbaşkanlığı seçiminde gündeme geldi. Ancak uygulamaya geçmedi.

Bugüne kadar Meclis’te sadece Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçiminde bir tane sine-i millet öğreneği yaşandı. DYP Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu sine-i millet açıklamasının ardından sözünde durdu ve istifa etti.