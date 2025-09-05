Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, bir süredir aşk yaşadığı Katie Christie ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Sinem Kobal, kardeşi ve müstakbel eşi için düzenlenen bekârlığa veda partisine katıldı.

Kardeşinin mutluluğunu paylaşan Sinem Kobal, gece için saten bir pantolon ve ona uyumlu straplez bir büstiyer giydi.

Aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Sinem Kobal, paylaşımına "Aile sevgisi" ifadelerini not düştü.