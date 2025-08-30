Habertürk
        Haberler Magazin Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan 'yaza veda' pozları - Magazin haberleri

        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan yaza veda pozları

        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarıyla birlikte Antalya'da yaz sezonunun son günlerini değerlendirirken, romantik fotoğraflarla sosyal medyada beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 20:27 Güncelleme: 30.08.2025 - 20:41
        Yaza romantik veda
        2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020’de; Lalin’i, 2022’de ise Leyla’yı kucağına alarak annelik mutluluğunu yaşamıştı.

        Ünlü çift, kızlarıyla birlikte Antalya'da yaz sezonunun son günlerini ailece değerlendirdi.

        Sinem Kobal, çıktıkları bu tatilden zaman zaman paylaşımlarda bulunarak gündeme gelmişti.

        Ünlü çift, birbirinden romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı.Sinem Kobal'ın, "Yaza veda" notuyla yayımladığı fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #sinem kobal
        #Kenan İmirzalıoğlu
