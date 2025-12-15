Habertürk
        Sinem Ünsal ile Berk Cankat, hasret giderdi - Magazin haberleri

        Sinem Ünsal ile Berk Cankat, hasret giderdi

        Çalışmaları nedeniyle bir süredir birbirlerinden ayrı kalan Sinem Ünsal ile Berk Cankat, hasret giderdi

        Giriş: 15.12.2025 - 09:35 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:35
        Sevgililer hasret giderdi
        Yaklaşık iki yıldır mutlu bir beraberlik sürdüren Sinem Ünsal ile Berk Cankat, yoğun set temposu nedeniyle yaşadıkları ayrılığın ardından bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

        Sinem Ünsal, çekimler nedeniyle bir süredir sevgilisi Berk Cankat'tan ayrı kalmıştı. Hasretin sona ermesinin mutluluğunu paylaşan Ünsal, Cankat ile çekildiği fotoğrafları "Sevgilim" notuyla paylaştı.

        Oyuncu çiftin ilişkisi, daha önce Berk Cankat'ın daha önceki doğum günü kutlamalarında Sinem Ünsal'a; "Canım eşim" diye hitap etmesiyle gündeme gelmişti. Bu hitap şekli, ikilinin gizlice evlenmiş olabileceği yönündeki iddiaları kuvvetlendirmişti. Ne var ki Ünsal da Cankat da bu iddiaları doğrulamadı.

        #Sinem Ünsal
        #Berk Cankat
