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        Sinema dünyasının en prestijli ödülü... Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!

        Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar heykelciği, yalnızca altın kaplama bir figür değil, aynı zamanda 100 yıla yaklaşan bir geleneğin taşıyıcısı. Peki bu ikonik heykelcik nasıl ortaya çıktı, ismini nereden aldı ve neden bu kadar değerli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 06:31 Güncelleme: 24.05.2025 - 06:31
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        Her yıl milyonların gözünü çevirdiği Oscar törenlerinin en parlak yıldızı hiç şüphesiz o altın heykelcik. Ancak bu prestijli ödülün arkasında, film makarasına yaslanmış bir şövalyeden çok daha fazlası var: Sanat, tarih ve sembolizmle örülü bir hikâye!

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        AKADEMİ ÖDÜLLERİNİN DOĞUŞU

        Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar, ilk kez 1929 yılında düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. Bu ödüller, sinema endüstrisini desteklemek, başarılı yapımları onurlandırmak ve sanatçılara motivasyon sağlamak amacıyla Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından oluşturuldu. Ancak heykelciğin kendisi, bu gösterişli törenlerin de ötesinde, kendi başına ilgi çekici bir tarihe sahip.

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        HEYKELCİĞİN TASARIM SÜRECİ

        Oscar heykelciği, 1928 yılında sanat yönetmeni Cedric Gibbons tarafından tasarlandı. Gibbons, dönemin MGM stüdyosunda çalışıyordu ve Akademi’nin kurucu üyelerindendi. Tasarımın üç boyutlu hale gelmesinde ise heykeltıraş George Stanley devreye girdi.

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        Heykel, bir film makarası üzerinde duran, kılıç tutan bir şövalyeyi tasvir ediyor. Film makarasındaki beş halka, Akademi’nin beş ana kurucu dalını simgeliyor: oyuncular, yönetmenler, yapımcılar, teknisyenler ve yazarlar.

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        “OSCAR” İSMİ NEREDEN GELİYOR?

        Heykelciğin resmi adı "Academy Award of Merit" olmasına rağmen, yıllar içinde herkesin benimsediği ismi Oscar oldu. Bu ismin kökenine dair birkaç rivayet bulunuyor. En bilinen hikayeye göre, Akademi’nin kütüphane sorumlusu olan Margaret Herrick, heykelciği ilk gördüğünde “Aynı amcam Oscar’a benziyor,” demiş ve bu söz, zamanla tüm Akademi çalışanları arasında espri konusu olmuş.

        Kaynak: Marca, Brittanica, Oscars

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