Sinema destek kredileri açıklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek sağladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın üçüncü Destekleme Kurulu'nda 164 proje, 8 sinema sektör temsilcisi tarafından değerlendirildi.

Destekleme Kurulunun toplantısında, 7 adet 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 5 milyon 250 bin, 16 adet 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 18 milyon 600 bin, bir adet 'Çekim Sonrası' projesine 500 bin ve 2 adet 'Ortak Yapım' projesine 700 bin lira destek verildi. Böylece bu yıl sinema sektörüne 26 proje için sağlanan destek 25 milyon 50 bin lira oldu.

Bu kapsamda, ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine umut vadeden 7 yönetmenin, uzun metrajlı sinema çalışmalarını yapabilmelerine de olanak sağlandı.

Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Fikret' ve Mustafa Kara'nın 'Mevsimlerin Ardından' adlı yeni projeleri, 1 milyon 800 bin lira destek almaya hak kazandı.

Tolga Karaçelik'in 'Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi', Tarık Aktaş'ın 'Geceden Fecre Kadar', Ferit Karahan'ın 'Meteor Kanunları', Seyid Çolak'ın 'Obruk' ile Osman Sınav'ın 'Rüzgarlı Pazar' adlı filmleride desteklenen projeler arasında yer aldı.

'Kara Fatma' lakaplı Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Fatma Seher'in savaş yıllarında gösterdiği kahramanlıkları anlatan 'Mahi-Üsteğmen Kara Fatma', İstanbul'un düşman işgalinden kurtulmasını konu alan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' ile Anadolu'da Milli Mücadele'nin devam ettiği sırada İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınışını ve Birinci TBMM tarafından kabul edilmesi sürecini anlatan 'Akif' filmi de desteklendi.