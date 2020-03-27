Sinema Gazetesi: 1989



Sanattan spora, eğitimden ulaşıma hayatın her alanını derinden etkileyen koronavirüs tüm dünyada sinema sektörünü, özellikle de sinema salonu işletmeciliğini ciddi biçimde etkiledi. Özellikle, bağımsız sinema salonlarının bu süreçten sonra faaliyetlerine nasıl devam edeceği tam bir soru işareti. Dünyanın dört bir yanındaki küçük semt sinemalarına sahip çıkmak ve bu olağanüstü durum sonrası kapanmalarını engellemek için dünyanın birçok yerinde sinema severler kampanyalara düzenliyor.

İstanbul’un en eski kent sinemalarından Beyoğlu Sineması da kapalı kaldığı dönem içerisinde çalışanlarının haklarını koruyabilmek ve ileride yine kapılarını açabilmek için, abonelik sistemiyle izleyicilerine bülten göndermeye başlayacağını açıkladı. Sinemanın kuruluş yılını temsilen “1989" adı verilen ve haftalık sinema gazetesi olarak tasarlanan bültene abone olmak için aylık 10,00 TL ve yıllık 100,00 TL olmak üzere iki farklı üyelik sistemi bulunuyor.

1989’un ilk sayısı 30 Mart Pazartesi günü gönderilecek. Haftalık sinema gazetesi olarak tasarlanan bültenin ilk sayısında, sinemanın editoryal kadrosunun hazırladığı özgün içeriklerin yanı sıra yazar, sinema sektöründen önemli isimlerin yazıları da yer alacak. İlk sayının konukları sinema yazarı Şenay Aydemir ve senarist Uygar Şirin olacak.



www.beyoglusinemasi.com