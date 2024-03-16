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        Haberler Magazin Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Başrol İstanbul

        Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Başrol İstanbul

        Türkiye'nin turizmine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan sinema sektöründe daha çok film ve dizi çekerek bunları ihraç etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bu eserlerde daha çok İstanbul görmeyi istediklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:12
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        Dünyada en çok dizi ihracat eden 3’üncü ülke olan Türkiye’nin uluslararası tanıtımında önemli bir role sahip olan dizi ve sinema filmlerinin başrolünde İstanbul olacak

        Türkiye’nin turizmine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan sinema sektöründe daha çok film ve dizi çekerek bunları ihraç etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bu eserlerde daha çok İstanbul görmeyi istediklerini söyledi.

        Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Atatürk Kültür Merkezi’nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi.

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        İstanbul’da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşananların ve çözüm yöntemlerinin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının ardından bir açıklama yapan Birol Güven; “İstanbul her zaman bizim değişmeyen başrolümüzdür” dedi.

        Çekimler sırasında dizi ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin bazı sorunlar yaşadıklarını belirten Birol Güven, bütün bu sorunlara hep birlikte çözüm bulmak, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırmak; ama bunu yaparken de aynı zamanda şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek, huzuru bozmayacak çalışma yöntemleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Bu çalışmalar için ilk görüşmelerine dizilerin uygulayıcı ve idari yapımcılarıyla başladıklarını söyleyen Güven, dizilerin her hafta aynı mekânlarda düzenli olarak çekim yaptıklarını ve bu çekimlerin aylarca hatta bazen yıllarca sürdüğünü kaydetti.

        Türk dizilerinden gurur duyduklarını ifade eden Birol Güven; “Tam 180 ülkede 1 milyara yakın insan bu dizileri seyrediyor. Bu dizilerin büyük bir çoğunluğu İstanbul’da çekiliyor” dedi. Sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da bir araya geleceklerini belirten Güven, onların karşılaştıkları zorlukların daha farklı olduğunu dile getirdi.

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