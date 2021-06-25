Vakit geldi 35'i belli oldu

1 Temmuz'da geçilecek tam normalleşme döneminde sinema salonları da açılacak. İzleyiciler, 8 ay sonra ilk kez sinema salonlarında film izleyebilecek.
Temmuz ile ocak arasında gösterime girecek 176 filmin gösterim tarihleri belli oldu. Bu filmler arasında 35'i Türk yapımı... Mart 2020'den itibaren gösterimi ertelenen bazı filmlerin izleyiciyle ne zaman buluşacağı henüz belli değil. Yapımcıları, izleyicilerin sinemaya gitme eğilimine göre 2021'in sonuna kadar olan süreçte vizyon takviminde yer alıp almamaya karar verecek. O filmler arasında 'Mahalleden Arkadaşlar', 'Müstakbel Damat', 'Aykut Enişte 2' gibi filmler de bulunuyor.
'Aykut Enişte 2' - 'Mahalleden Arkadaşlar'
Yüksek gişe beklenen ABD yapımı filmlerin gösterim tarihleri de belirlendi. O filmler arasında yer alan 'Hızlı ve Öfkeli 9', 2 Temmuz, Jason Statham'ın 'Wrath of Man'i 22 Ekim ve '007 James Bond: Ölmek İçin Zaman Yok' ise 1 Ekim'de gösterime girecek.
Gösterim tarihleri belli olan Türk filmleri;
TEMMUZ
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları... 2 Temmuz
Çılgın Ortak... 16 Temmuz
15 / 7 Şafak Vakti... 16 Temmuz
Vay Babam Vay... 16 Temmuz
Plaza... 23 Temmuz
Bize Müsaade... 30 Temmuz
AĞUSTOS
Hanzap... 6 Ağustos
Hollywoodtürke... 13 Ağustos
Bakıcı... 20 Ağustos
Şeflerin Şefi... 20 Ağustos
EYLÜL
Sekiz... 3 Eylül
Elli Kelimelik Mektuplar... 10 Eylül
Me Nokta Ali... 10 Eylül
Amacı Olmayan Grup... 17 Eylül
Gizemli Köy... 17 Eylül
Herşeye Rağmen... 17 Eylül
Bir Nefes Daha... 24 Eylül
Âkif... 24 Eylül
EKİM
Alem-i Cin 3: Salgın... 8 Ekim
Zalo... 8 Ekim
Ceberruh... 15 Ekim
Hep Yek 4... 15 Ekim
İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları... 29 Ekim
KASIM
Bayram Şekeri... 5 Kasım
Usta Yapımcı... 5 Kasım
Fazla Şaapma... 5 Kasım
Aylak Takımı... 12 Kasım
Son Parti... 19 Kasım
Dayı: Bir Adamın Hikâyesi... 19 Kasım
Oğlumun Türküsü... 26 Kasım
ARALIK
Nalan... 3 Aralık
Afife... 3 Aralık
Malazgirt 1071... 3 Aralık
Mezarsız Bebek... 17 Aralık
Rafadan Tayfa 3... 24 Aralık
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