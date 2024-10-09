Sinema ve müzik Müze Gazhane’de!

Müzik ve sinema severler Müze Gazhane’nin ekim ayı etkinlik takvimi ile ilham dolu bir sanat yolculuğuna çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’ye ait Müze Gazhane, ekim ayı programıyla yine şehrin en gözde etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Özellikle müzik ve sinema tutkunlarının ilgisini çekecek bir takvim hazırlayan Müze Gazhane’de ekim ayı çok keyifli geçecek.

12. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali Müze Gazhane’de!

21-27 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane kapılarını 12. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali için açacak. Bu özel etkinlik için düzenlenen atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleri ise yine festivali takip edecek.

Sinema ve psikoloji söyleşileri ile Altyazı Sinema Sohbetleri de ekim ayı takviminde kendine yer bulan etkinlikler arasında yer alacak. Ayrıca Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel film gösterimi ve Cuma Sineması keyifli buluşmalara ev sahipliği yapacak. REKLAM Metro Müzisyenleri Seçme Yarışması’nda heyecan dorukta! 16 ve 17 Ekim tarihlerinde ise Metro Müzisyenleri Seçme Yarışması ile heyecan zirve yapacak. Aralarında müzisyenler, akademisyenler ve İBB yetkililerinin de bulunduğu jürinin yapacağı değerlendirmede istasyonlarda şehrin ritmini yakalayacak müzisyenler seçilecek. Yarışma sonucunda birinci, ikinci, üçüncü olan ve Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan yarışmacılar ödüllendirilecek.

Stand-up gösterileri, konserler, dans atölyeleri ile eğlenceye devam Müze Gazhane’de konserler, stand-up gösterileri ve dans atölyeleri de hız kesmeden ekim ayında devam edecek. Ylang Trio, Zeynep Erbay, MAY, Melis Karaduman, Ahmet Üstüner, Fark Band ve Pesüs gibi isimler Müze Gazhane sahnesinde olacak. Zumba, Jazz Funk Dance ve Boogie Woogie dans atölyeleri ise “Hareketsiz olmaz” diyenler için uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Ayrıca Müze Gazhane’de ekim ayında da gelenek bozulmayacak ve “Gülmek Yakışır” sahnesinde Caner Dağlı ve Caner Omur stand-up gösterileriyle keyifli anlar yaşatacak.