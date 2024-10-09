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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Sinema ve müzik Müze Gazhane’de!

        Sinema ve müzik Müze Gazhane’de!

        Müze Gazhane, ekim ayında 12. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali, Metro Müzisyenleri Seçme Yarışması, sinema ve psikoloji söyleşileri, Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel film gösterimi gibi etkinlikleri sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 00:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:14
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        Sinema ve müzik Müze Gazhane'de!
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        Müzik ve sinema severler Müze Gazhane’nin ekim ayı etkinlik takvimi ile ilham dolu bir sanat yolculuğuna çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’ye ait Müze Gazhane, ekim ayı programıyla yine şehrin en gözde etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Özellikle müzik ve sinema tutkunlarının ilgisini çekecek bir takvim hazırlayan Müze Gazhane’de ekim ayı çok keyifli geçecek.

        12. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali Müze Gazhane’de!

        21-27 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane kapılarını 12. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali için açacak. Bu özel etkinlik için düzenlenen atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleri ise yine festivali takip edecek.

        Sinema ve psikoloji söyleşileri ile Altyazı Sinema Sohbetleri de ekim ayı takviminde kendine yer bulan etkinlikler arasında yer alacak. Ayrıca Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel film gösterimi ve Cuma Sineması keyifli buluşmalara ev sahipliği yapacak.

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        Metro Müzisyenleri Seçme Yarışması’nda heyecan dorukta!

        16 ve 17 Ekim tarihlerinde ise Metro Müzisyenleri Seçme Yarışması ile heyecan zirve yapacak. Aralarında müzisyenler, akademisyenler ve İBB yetkililerinin de bulunduğu jürinin yapacağı değerlendirmede istasyonlarda şehrin ritmini yakalayacak müzisyenler seçilecek. Yarışma sonucunda birinci, ikinci, üçüncü olan ve Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan yarışmacılar ödüllendirilecek.

        Stand-up gösterileri, konserler, dans atölyeleri ile eğlenceye devam

        Müze Gazhane’de konserler, stand-up gösterileri ve dans atölyeleri de hız kesmeden ekim ayında devam edecek. Ylang Trio, Zeynep Erbay, MAY, Melis Karaduman, Ahmet Üstüner, Fark Band ve Pesüs gibi isimler Müze Gazhane sahnesinde olacak.

        Zumba, Jazz Funk Dance ve Boogie Woogie dans atölyeleri ise “Hareketsiz olmaz” diyenler için uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Ayrıca Müze Gazhane’de ekim ayında da gelenek bozulmayacak ve “Gülmek Yakışır” sahnesinde Caner Dağlı ve Caner Omur stand-up gösterileriyle keyifli anlar yaşatacak.

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        Müze Gazhane’nin Ekim programının detayları ise şöyle;

        8 Ekim 2024 Salı 20:00 Q Deck Müzede Caz: Ylang Trio (Konser)
        9 Ekim 2024 Çarşamba 19:00-20:15 Meydan "Hava Kararınca: “İstanbul’un Kurtuluşu'na Özel” Çağlar Fidan, Mert Pekduraner
        10 Ekim 2024 Perşembe 19:00 T Atölye *Sinema ve Psikoloji: Mekân ve Sinema Dili (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye)
        11 Ekim 2024 Cuma 20:00 Q Deck Cuma Sineması 'Dünya Kız Çocukları Günü Özel': Queen of Katwe (Mira Nair)
        12 Ekim 2024 Cumartesi 16:00 T Atölye *Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Animasyon) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte - Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde / Spider-Man: Into the Spider-Verse (Söyleşi)
        13 Ekim 2024 Pazar 17:00 H Gölgelik Gülmek Yakışır: Jan Forman ve Selin Dilmaç (Stand Up)
        14 Ekim 2024 Pazartesi 19:00 T Atölye Kahve 101
        14 Ekim 2024 Pazartesi 20:00 H Gölgelik *Dans Dans Dans!: Zumba - Eğitmen: Atakan Uğurlu (Aytunç Bentürk Dans Akademi) (Atölye)
        15 Ekim 2024 Salı 20:00 Q Deck Endüstrimantal: Zeynep Erbay (Konser)
        16 Ekim 2024 Çarşamba 10:00 - 17:30 Meydan Metro İstanbul “Metro Müzisyenleri Seçme Yarışması”
        17 Ekim 2024 Perşembe 19:00 - 23:00 Meydan Metro İstanbul “Metro Müzisyenleri Seçme Yarışması”
        17 Ekim 2024 Perşembe 19:00 T Atölye *Sinema ve Psikoloji: Sinemada Akımlar ve Sosyal Psikolojiyle Etkileşimleri (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye)
        18 Ekim 2024 Cuma 20:00 Q Deck Cuma Sineması: İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek (Fatih Akın)
        19 Ekim 2024 Cumartesi 16:00 T Atölye *Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Animasyon) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte - Yaman Tilki / Fantastic Mr. Fox (Söyleşi)
        20 Ekim 2024 Pazar 17:00 H Gölgelik Gülmek Yakışır: Caner Dağlı ve Caner Omur (Stand Up)
        21 Ekim 2024 Pazartesi 12.Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali (21-27 Ekim)
        21 Ekim 2024 Pazartesi 19:00 T Atölye Kahve 101 (Söyleşi)
        21 Ekim 2024 Pazartesi 20:00 H Gölgelik Dans Dans Dans!: Boogie Woogie - Eğitmen: Özge Gölbaşı (Hepcats İstanbul) (Atölye)
        22 Ekim 2024 Salı 20:00 Q Deck Müzede Caz: Pesüs (Konser)
        23 Ekim 2024 Çarşamba 19:00-20:00 Meydan Sahne Senin: Fark Band (Konser)
        24 Ekim 2024 Perşembe 19:00 T Atölye 12.Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali (Atölye)
        24 Ekim 2024 Perşembe 19:00-20:00 Otopark -2 Sahne Senin: Ahmet Üstüner (Konser)
        25 Ekim 2024 Cuma 20:00 Q Deck Cuma Sineması: 12.Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali (Sinema)
        26 Ekim 2024 Cumartesi 16:00 T Atölye Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Animasyon) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte - Persepolis (Söyleşi)
        31 Ekim 2024 Perşembe 19:00 T Atölye Sinema ve Psikoloji: Sinemada Türler ve İzleyici Algısı (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye)
        31 Ekim 2024 Perşembe 19:00-20:00 Otopark -2 Sahne Senin: MAY (Konser)Yerin Altında: Melis Karaduman (Konser)"
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        #Müze Gazhane
        #konser
        #sinema
        #stand-up
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