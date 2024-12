4. CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD (14 ŞUBAT)

“The Falcon and the Winter Soldier” olaylarının ardından, Sam Wilson resmen Captain America bayrağını devralıyor ve “Brave New World” filminde küresel istikrarı tehdit eden uluslararası bir olayı çözmek için yola çıkıyor. Kimlik, liderlik ve adalet temalarını işleyen bu film, Captain America mirasına güçlü bir katkı sunmayı vaat ediyor ve hem aksiyon hem de düşündürücü bir yorum sunuyor.