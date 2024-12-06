3. BALLERİNA (6 HAZİRAN)

“Ballerina,” Ana de Armas’ın canlandırdığı yetenekli bir suikastçıyı konu alan aksiyon dolu bir gerilim filmi. Film, ailesini yok edenlerden intikam almak için yola çıkan bu karakterin hikayesini anlatıyor. Yoğun dövüş koreografileri ve sürükleyici bir hikayeyle dolu olan “Ballerina,” türün hayranları için mutlaka izlenmesi gereken bir film. “John Wick” evreninden bir yan ürün olan bu film, aksiyon sinemasına yeni bir kadın bakış açısı getiriyor.