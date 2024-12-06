Yeni yıla girmeden önce vizyona girecek filmlerin heyecanı başladı
2025 yılına sayılı günler kala sinemaseverleri büyük bir heyecan sardı. Yeni yılda beyaz perdeyle buluşacak her türden film tanıtılmaya başlandı. İşte 2025'te izlenmesi gereken filmler...
Yeni yıla girmeye az bir süre kala sinema dünyasından gelen haberler, sinemaseverlerin heyecanlanmasına neden oldu. İşte 2025 yılında bizleri koltuklarımıza resmen yapıştıracak filmler...
1. 28 YIL SONRA (20 HAZİRAN)
Cillian Murphy, Jodie Comer ve Ralph Fiennes gibi ünlü isimlerin rol aldığı 28 Yıl Sonra, distopik bir felaket senaryosunu beyaz perdeye taşıyor. Danny Boyle ve Alex Garland’ın yönetmenliğini üstlendiği film, önceki yapımların başarısını devam ettirmeyi hedefliyor. Korku ve gerilim sevenler için yılın en dikkat çeken yapımlarından biri olacak.
2. AVATAR: FİRE & ASH (19 ARALIK)
James Cameron, Avatar: Fire & Ash ile sinema dünyasında yine büyük bir yankı uyandırmaya hazırlanıyor. Serinin bu yeni filmi, izleyicilere eşsiz bir görsel deneyim sunmayı vaat ediyor. IMAX sinemalarında gösterime girecek olan yapım, yılın en büyük gişe rekortmeni olmaya aday.
3. BALLERİNA (6 HAZİRAN)
“Ballerina,” Ana de Armas’ın canlandırdığı yetenekli bir suikastçıyı konu alan aksiyon dolu bir gerilim filmi. Film, ailesini yok edenlerden intikam almak için yola çıkan bu karakterin hikayesini anlatıyor. Yoğun dövüş koreografileri ve sürükleyici bir hikayeyle dolu olan “Ballerina,” türün hayranları için mutlaka izlenmesi gereken bir film. “John Wick” evreninden bir yan ürün olan bu film, aksiyon sinemasına yeni bir kadın bakış açısı getiriyor.
4. CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD (14 ŞUBAT)
“The Falcon and the Winter Soldier” olaylarının ardından, Sam Wilson resmen Captain America bayrağını devralıyor ve “Brave New World” filminde küresel istikrarı tehdit eden uluslararası bir olayı çözmek için yola çıkıyor. Kimlik, liderlik ve adalet temalarını işleyen bu film, Captain America mirasına güçlü bir katkı sunmayı vaat ediyor ve hem aksiyon hem de düşündürücü bir yorum sunuyor.
5. ELİO (13 HAZİRAN)
Pixar’ın yeni animasyon filmi Elio, genç bir çocuğun yanlışlıkla galaksiler arası elçi olmasını konu alıyor. Disney-Pixar işbirliğiyle hazırlanan bu eğlenceli yapım, ailelere keyifli dakikalar sunmayı hedefliyor. Son yıllarda azalan kaliteyi tekrar yükseltmeyi amaçlayan Pixar, Elio ile eski ihtişamına kavuşabilir.
6. F1 (27 HAZİRAN)
Brad Pitt, eski bir Formula 1 sürücüsünü canlandırarak beyaz perdeye geri dönüyor. F1 adlı bu film, Lewis Hamilton’ın danışmanlığında, yarış dünyasının heyecanını sinemaya taşıyor. Yönetmen koltuğunda Top Gun: Maverick’in yönetmeni yer alırken, kadroda Damson Idris ve Kerry Condon gibi isimler bulunuyor. Hız tutkunları için bu film kaçırılmayacak bir fırsat olacak.
7. JURASSIC WORLD 4 (2 TEMMUZ)
Dinozorlar geri döndü ve her zamankinden daha büyükler. “Jurassic World 4,” insanlarla birlikte yaşayan tarih öncesi yaratıkların destanını devam ettiriyor ve bu antik varlıklarla paylaşılan bir dünyada yeni maceralar ve zorluklar getiriyor. Film, görsel efektlerle dolu bir şölen sunarken, bu eski yaratıklarla birlikte yaşamanın etik ve ekolojik sonuçlarını da araştırıyor. Serinin hayranları, aksiyon, gerilim ve hayranlık uyandıran anlarla dolu bir başka heyecan verici yolculuk bekleyebilirler.
8. KARETE KİD (30 MAYIS)
Sevilen “Karate Kid” serisi, isimsiz bir yeniden yapımla yeni bir bölüm kazanıyor. Jackie Chan ve Ralph Macchio, ikonik rollerine geri dönerek, nostalji ve yeni bir anlatı sunarak, yeni nesil izleyiciler için özel bir hikaye oluşturmayı hedefliyorlar.
9. MİCHAEL (18 NİSAN)
Pop müziğin kralı Michael Jackson’ın hayatını konu alan Michael biyografisi, müzik ve sinemaseverleri buluşturacak. Michael Jackson’ı, yeğeni Jaafar Jackson’ın canlandırdığı filmde, Miles Teller ve Colman Domingo gibi yetenekli isimler de yer alıyor. Film, Jackson’ın kariyerindeki inişli çıkışlı dönemleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
10. MİCKEY 17 (31 OCAK)
Bong Joon-ho’nun merakla beklenen yeni filmi Mickey 17, 2025’e hızlı bir giriş yapacak. Ünlü yönetmenin 2019’da Oscar kazanan filmi “Parazit”ten sonraki ilk büyük yapımı olan bu film, varoluşsal bir bilimkurgu-komedi olarak öne çıkıyor. Robert Pattinson’un başrolde olduğu yapım, insan klonlarının yeni bir gezegeni kolonileştirme görevini konu alıyor. Kavramsal olarak biraz karmaşık görünse de, bilimkurgu tutkunlarını fazlasıyla tatmin edeceği kesin.
11. MISSION: IMPOSSİBLE - THE FİNAL RECKONİNG (21 MAYIS)
Ethan Hunt geri döndü ve tehlike hiç olmadığı kadar büyük. “Mission: Impossible 8,” serinin bilinen kalp durduran aksiyon sahneleri ve karmaşık casusluk öykülerini devam ettiriyor. Tom Cruise, ikonik rolünde geri dönerek fiziksel sınırları zorlayan dublör hareketleri ve yoğun hikaye anlatımıyla izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitleyecek.
12. SNOW WHİTE (21 MART)
Disney, klasik peri masalı “Snow White”i modern bir dokunuşla yeniden canlandırarak, canlı aksiyon uyarlamalarına devam ediyor. Rachel Zegler, Snow White rolünde, Gal Gadot ise Kötü Kraliçe olarak başrolde. Film, orijinalin büyüsüne sadık kalırken, karakterlere ve hikayeye yeni bir derinlik kazandırmayı vaat ediyor. Göz alıcı kostümler, büyüleyici görseller ve zamansız bir mesajla “Snow White,” her yaştan izleyiciye hitap edecek.
13. THEM MONKEY (21 ŞUBAT)
Korku türünde, “The Monkey” lanetli bir maymun oyuncak bulduktan sonra ölüm ve yıkım getiren ikiz kardeşlerin ürkütücü hikayesini sunuyor. Filmin konusu, lanetli nesneler ve karanlık güçlerle ilgili derin korkuları işleyerek, 2025 korku film serisi içinde merakla beklenen bir yapım haline geliyor.
14. WAKE UP DEAD MAN (VİZYON TARİHİ BELİRSİZ)
Ünlü dedektif serisinin yeni halkası Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, heyecanla beklenen bir başka film. Rian Johnson’ın yönettiği bu yapım, yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor ve sinemaseverlerin gizem dolu bir maceraya atılmalarını sağlayacak.
15. WOLF MAN (17 OCAK)
“Wolf Man,” klasik korku ikonunu modern bir dokunuşla tekrar beyaz perdeye taşıyor. Film, dolunayda kurt adama dönüşme lanetiyle başa çıkmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor. Bu trajik karakter çalışmasını korku unsurlarıyla birleştirerek, “Wolf Man” hem korku türü hem de klasik canavar filmleri hayranlarına hitap edecek.
16. THE FANTASTIC FOUR: FİRST STEPS (25 TEMMUZ)
Marvel’dan beklenen bir başka büyük yapım olan “The Fantastic Four: First Steps,” bu efsanevi süper kahraman takımını beyaz perdeye geri getiriyor. Film, heyecan verici aksiyon sahneleri ile aile içi dinamikleri bir araya getirerek, Fantastic Four’un özünü yakalamayı vaat ediyor. Marvel’ın ilk ailesi olarak bilinen Fantastic Four’un dönüşü, hem nostalji hem de yeni maceralar sunarak sinemaseverler için büyük bir olay olacak.
Fotoğraf Kaynak: imdb/youtube