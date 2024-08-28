Sınıf belirleme kura sonuçları 2024: 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kurası başladı mı, sınıflar ne zaman belli olacak?
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Uyum haftası 2 Eylül'de başlayacak, okullar ise 9 Eylül'de açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası gerçekleştirilecek. Takvime göre, kura çekimi 28 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak. Bu noktada velilerin ''2024 sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama ekranı'' araştırmaları hız kazandı. Peki, 1. ve 5. Sınıf şube belirleme kurası başladı mı, sınıflar ne zaman belli olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin kura ile belirleneceğini açıklamıştı. 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası için süreç başlıyor. 1. ve 5. sınıf şube belirleme sonuçları ve isim listesi yapılacak kura çekiminin ardından netleşecek. Milyonlarca veli ise bu noktada ‘’Sınıf belirleme kura sonuçları açıklandı’’ duyurusu için MEB son dakika açıklamalarına kilitlendi. Peki MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası ne zaman, sınıflar ne zaman belli olacak? İşte e-Okul sınıf belirleme kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…
1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Veliler öğrencilere ve sınıflarına dair tüm detayları e-okul üzerinden görüntüleyebilecek.
SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BU YIL BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.
MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.
İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.
Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.
Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.
SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Valiliklere gönderilen yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.