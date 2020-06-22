İHA

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çukurca ilçesi Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapmakta olan Uzman Jandarma Çavuş Lokman Sarıarslan’ın oğlu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Sarıarslan, 2017 yılında Çukurca ilçesi Serbest Hudut Bölük Komutanlığı Tepeşin Üs Bölgesine atandı.

Bunun üzerine tek evlat sahibi olan Lokman Sarıarslan, oğlu ile aynı bölgede görev yapmak için 2017 atamalarında şark görevi olmadığı halde Hakkari İl Jandarma Komutanlığına tayin istedi. Hakkari Valiliği emrine ataması yapılan personel, il içi atamalarında ise oğluna yakın olmak için gönüllü olarak Çukurca ilçesi Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığında görevlendirilir. İki yıl süreyle oğlunun yakınında vatana hizmet eden Sarıarslan, 2019 ve 2020 atamalarında da görev süresi dolmasına rağmen oğlunu bu önemli ve zor coğrafyada yalnız bırakmamak için görev süresini uzatma talebinde bulundu.

Irak sınırına sıfır noktada bulunan Tepeşin Üs Bölgesi, kuş uçumu 600 metre Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığının üzerinde bulunurken, kahraman baba ve cengaver oğlu Türkiye’nin bu önemli ve zor coğrafyasında halen birlikte sırt sırta görev yapmakta ve çoğu zaman da birbirlerini dürbünle görüp el sallamaktadır.

Oğlu Mehmet Ali yıllık izinlerinde babasının yanına gelerek, birkaç gün Çığlı Jandarma Karakolunda hasret giderdikten sonra beraber memleketlerine gidiyorlar.

2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Hakkari İl Jandarma Komutanlığında yılın babası olarak Uzman Jandarma Çavuş Lokman Sarıarslan seçildi.