HABERTURK.COM

Pirelli’nin İzmit’te ürettiği P Zero DHE lastikler, yeni Ferrari 488 GT Modificata’nın orijinal ekipmanı olarak seçildi. Sınırlı sayıda üretilen otomobilin sadece pist günlerinde ve Ferrari Club Competizioni GT yarışlarında kullanılacağı aktarıldı.

Geçen Kasım ayında tanıtılan 488 GT Modificata, 4-7 Mart tarihlerinde İtalya’daki Marco Simoncelli Misano World pistinde gerçekleşen ‘Finali Mondiali Ferrari 2020’ etkinliğinde ilk kez görücüye çıkmıştı.

Verilen bilgiye göre, Pirelli’nin GT3 otomobiller için geliştirdiği P Zero DHE yarış lastikleri, önde 325/680-18 ve arkada 325/705-18 ebatlı olarak yeni Ferrari’nin ekipmanı oldu.

Sınırlı sayıda üretilen Ferrari 488 GT Modificata, dünya çapındaki GT şampiyonalarında Ferrari ile yarışan müşterilere hitap ediyor.

P Zero DHE'nin, önceki versiyonuna kıyasla daha yüksek tutarlılık ve güvenirlik sunduğu, farklı pistlerde ve koşullarda optimal performans sağladığı belirtildi.