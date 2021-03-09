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Sınırlı sayıda üretilen Ferrari'nin lastikleri İzmit'ten

Pirelli’nin geçen yıl GT3 yarışları için sunduğu ve Türkiye’deki İzmit fabrikasında üretilen DHE lastikler, Ferrari’nin sınırlı sayıda üretilen 488 GT Modificata modelinin ekipmanı oldu. Yapılan açıklamaya göre, pist kullanımına yönelik geliştirilen otomobilin ön lastikleri 325/680-18, arkalar ise 325/705-18 ebatlarında geliştirildi

Sınırlı sayıda üretilen Ferrari'nin lastikleri İzmit'ten
HABERTURK.COM

Pirelli’nin İzmit’te ürettiği P Zero DHE lastikler, yeni Ferrari 488 GT Modificata’nın orijinal ekipmanı olarak seçildi. Sınırlı sayıda üretilen otomobilin sadece pist günlerinde ve Ferrari Club Competizioni GT yarışlarında kullanılacağı aktarıldı.

Geçen Kasım ayında tanıtılan 488 GT Modificata, 4-7 Mart tarihlerinde İtalya’daki Marco Simoncelli Misano World pistinde gerçekleşen ‘Finali Mondiali Ferrari 2020’ etkinliğinde ilk kez görücüye çıkmıştı.

Verilen bilgiye göre, Pirelli’nin GT3 otomobiller için geliştirdiği P Zero DHE yarış lastikleri, önde 325/680-18 ve arkada 325/705-18 ebatlı olarak yeni Ferrari’nin ekipmanı oldu.

Sınırlı sayıda üretilen Ferrari 488 GT Modificata, dünya çapındaki GT şampiyonalarında Ferrari ile yarışan müşterilere hitap ediyor.

P Zero DHE'nin, önceki versiyonuna kıyasla daha yüksek tutarlılık ve güvenirlik sunduğu, farklı pistlerde ve koşullarda optimal performans sağladığı belirtildi.

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