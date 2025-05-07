Sinop Film Festivali 'Mukadderat'la başlıyor

“4. Sinop Film Festivali”, 9-11 Mayıs tarihleri arasında üç gün boyunca şehri sanatla buluşturacak. Nirengi Kültür Sanat Derneği tarafından; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla; T.C. Sinop Valiliği ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde düzenlenen festival, bu yıl da sinema heyecanını Sinop sokaklarına taşıyacak.

Zeki Demirkubuz

Türkiye’nin kuzey ucunda, 9–11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival, yerel halkı ve sinemaseverleri bir araya getirirken; Zeki Demirkubuz, Hatice Aslan, Müge Uğurlar ve Melisa Şenolsun gibi usta ve genç kuşaktan değerli isimler yer alacak.

Açılış töreni 9 Mayıs Cuma günü Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bahçesinde yapılacak. Ardından sinemamızın en özel yapımlarından “Mukadderat”, festivalin açılış filmi olarak sinemaseverlerin karşısında olacak.

10 Mayıs Cumartesi günü Zeki Demirkubuz’un yönettiği “Hayat” filmi izleyiciyle buluşurken gösterim sonrası Demirkubuz soruları yanıtlayacak. Festivalin son günü ise “Derun” filminin izlenmesi sonrası başrol oyuncusu Hatice Aslan ve yönetmen Müge Uğurlar söyleşi gerçekleştirecek.