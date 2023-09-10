Denizde kaybolan Ahmet Yusuf'u 90 kişilik ekip arıyor SİNOP'taakıntıyakapılıp, denizde kaybolan Ahmet Yusuf Mar'ı (16) arama çalışmaları, 4'üncü gününe girdi. 90 kişilik ekibin aradığı Mar'dan, şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

İstanbul'dan Sinop'a tatile gelip, Akliman Sahili'nde çadır kuran Bekir Mar (50) ile oğlu Ahmet Yusuf Mar, 7 Eylül'de saat 13.00 sıralarında serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra baba ile oğlu, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren babayı kurtarırken, Ahmet Yusuf Mar bulunamadı. Bekir Mar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin adından da taburcu edildi.

SİNOP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA