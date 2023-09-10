Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Denizde kaybolan Ahmet Yusuf'u 90 kişilik ekip arıyor

        SİNOP'taakıntıyakapılıp, denizde kaybolan Ahmet Yusuf Mar'ı (16) arama çalışmaları, 4'üncü gününe girdi. 90 kişilik ekibin aradığı Mar'dan, şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde kaybolan Ahmet Yusuf'u 90 kişilik ekip arıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'dan Sinop'a tatile gelip, Akliman Sahili'nde çadır kuran Bekir Mar (50) ile oğlu Ahmet Yusuf Mar, 7 Eylül'de saat 13.00 sıralarında serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra baba ile oğlu, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren babayı kurtarırken, Ahmet Yusuf Mar bulunamadı. Bekir Mar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin adından da taburcu edildi.

        SİNOP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gerze'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
        Gerze'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
        Sinop'ta denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor
        Sinop'ta denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor
        Boyabat'ta CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü kutlandı
        Boyabat'ta CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü kutlandı
        Formula Kite Uçurtma Sörfü Milli Takımı Sinop'ta kampa girdi
        Formula Kite Uçurtma Sörfü Milli Takımı Sinop'ta kampa girdi
        Sinop Valisi Özarslan, denizde kaybolan gencin ailesi ile bir araya geldi
        Sinop Valisi Özarslan, denizde kaybolan gencin ailesi ile bir araya geldi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı