Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'a şehit ateşi düştü

        IRAK'ın kuzeyinde şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun acı haberi Sinop'un Boyabat ilçesindeki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'a şehit ateşi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        IRAK'ın kuzeyinde şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun acı haberi Sinop'un Boyabat ilçesindeki ailesine ulaştı.

        Irak´ın kuzeyinde, dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve sonrasında sağlanan temasta şehit düşen 6 askerden biri olan Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun baba ocağı Sinop'un Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyüne acı haberi ulaştı.

        Piyade Sözleşmeli Er Erenoğlu, 31 Mayıs 2022´de Kuzey Irak´ta girdiği bir başka çatışmadan yaralı olarak kurtulduğu tedavisi biter bitmez yeniden görevine döndüğü belirtildi. Erenoğlu´nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi Sinop'taki ailesin...
        Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi Sinop'taki ailesin...
        Sinop'ta üniversite öğrencilerine keşkek ikram edildi
        Sinop'ta üniversite öğrencilerine keşkek ikram edildi
        Dikmen Kaymakamı Civelek köy ziyaretlerinde bulundu
        Dikmen Kaymakamı Civelek köy ziyaretlerinde bulundu
        Sinop'ta üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı
        Sinop'ta üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı
        Türk Kızılayı Durağan'da kan bağışı standı açtı
        Türk Kızılayı Durağan'da kan bağışı standı açtı
        Sinop'ta kadın girişimcilere 988 bin 412 lira destek sağlandı
        Sinop'ta kadın girişimcilere 988 bin 412 lira destek sağlandı