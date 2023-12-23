Sinop'a şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun acı haberi Sinop'un Boyabat ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak´ın kuzeyinde, dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve sonrasında sağlanan temasta şehit düşen 6 askerden biri olan Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun baba ocağı Sinop'un Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyüne acı haberi ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Erenoğlu, 31 Mayıs 2022´de Kuzey Irak´ta girdiği bir başka çatışmadan yaralı olarak kurtulduğu tedavisi biter bitmez yeniden görevine döndüğü belirtildi. Erenoğlu´nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.