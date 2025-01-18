Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Bakan Bayraktar: Hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Buraya gelmeden önce İnceburun'a gittik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:07 Güncelleme: 18.01.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bayraktar: Hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak
        ABONE OL

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Buraya gelmeden önce İnceburun’a gittik. Hepinizin malumu. Türkiye’nin enerjide en büyük hedefi; bizim enerjideki kızıl elmamız. Gençler, sizin Türkiye’de gelecekte daha güçlü, daha aydınlık, daha büyük bir ülke olma yolundaki en büyük hedefimiz Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmaktır” dedi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sinop 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Sinop’a geldi. Atatürk Spor Salonu’na düzenlenen kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Sinop İl Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        'HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KILMAK'

        Kongrede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerine dikkat çekti. Bakan Bayraktar, “Buraya gelmeden önce İnceburun’a gittik. Hepinizin malumu. Türkiye’nin enerjide en büyük hedefi, bizim enerjideki kızıl elmamız. Gençler sizin Türkiye’de gelecekte daha güçlü, daha aydınlık, daha büyük bir ülke olma yolundaki en büyük hedefimiz Türkiye’yi enerjide bağımsız kılma hedefidir. Bizim mutlak suretle enerjide dışa bağımlılığımızı bitirmemiz lazım. Onun için ülkemizde tüm kaynakları rüzgarlarımızı, güneşimizi, hidrolik kaynaklarımızı, nükleeri, doğal gazı, petrolü mutlaka bulmamız, üretmemiz ve ekonomimize katmamız lazım” diye konuştu.

        '2020’DE TARİHİ DOĞAL GAZ KEŞFİNİ YAPTIK'

        Türkiye’nin enerji alanındaki dönüşümüne dikkat çeken Bakan Bayraktar, 22 yıllık AK Parti iktidarında önemli adımlar atıldı. 2002 yılında Türkiye 230-240 milyar dolarlık bir ekonomiye sahipti. Bugün sadece ihracatımız 2024 yılında 262 milyar dolara ulaştı ve ülkemiz 1 trilyon 350 milyar dolarlık bir ekonomi haline geldi. Doğal gaz artık sadece 5 ilde kullanılan bir yakıt değil. 2002 yılında AK Parti yola çıkarken Türkiye’nin sadece 5 ilinde doğal gaz vardı. Bugün kaç ilde var biliyor musunuz? Türkiye’nin 81 ilinde Sinop dahil bütün illerimizde 900’ün üzerinde yerleşim yerinde doğal gaz kullanılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız 2002 yılında ‘bu 5 ilde olan doğal gazı biz Türkiye’de bütün hanelere götürmemiz lazım’ dedi. Türkiye’de artık tamamını ithal ettiğimiz doğal gazın bir kısmını üretir hale geldik. Bunun için 2016 yılında yeni bir sayfa açtık. Türkiye’de petrol ve doğal gaz aramada ‘biz denizlerimizde, birilerinin masal dediği mavi vatanda Akdeniz’de, Karadeniz’de aranmadık yer bırakmayacağız’ dedik. Bunları yaparken yabancı büyük firmalarla ortaklık yaptık sonrasında Karadeniz’de aramalar yaptık bir netice alamadık. ‘Bir şeyleri değiştirmemiz lazım’ dedik ve ‘kendi gemilerimizde Fatih’imizle, Yavuz’umuzla, Kanuni gemimizle, Abdul Hamit Han gemimizle kendi mühendislerimizle, kendi teknisyenlerimizle bu aramaları yapacağız’ dedik. Böyle yola çıktık ve 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Bütün ihtiyacımız olan petrol ve doğal gazı Türkiye’de bulamayabiliriz. Onun için biz Türkiye olarak farklı coğrafyalarda da Afrika’da, Somali’de, Libya’da, Irak’ta, Azerbaycan’da petrol ve doğal gaz arıyoruz ve üretiyoruz” dedi.

        Nükleer enerjide önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Biz aynı zamanda Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan nükleer rüyasını da AK Parti iktidarında hayata geçiriyoruz. 1950’lerden itibaren Türkiye nükleer enerji yapmaya çalışmış. Hemen her iktidar döneminde böyle bir niyet ortaya koymuş. 1970'lerde bugün Mersin Akkuyu’daki sahanın yer tespiti yapılmış ama 1960’lar, 1970’ler, 2000’ler ve nihayet AK Parti iktidarında 2010 yılında Rusya ile bir anlaşma imzaladık. Meclisimizden o anlaşma geçti ve onaylandı. O anlaşma çerçevesinde bugün Akkuyu’da, Mersin’de 4 tane reaktörün aynı anda inşası devam ediyor. Dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi. İnşallah bir benzeri Sinop’ta olacak. Türkiye, mutlak suretle kesintisiz enerjiye sahip olmak istiyorsa doğal gazdaki dışa bağlılığı düşürmek istiyorsa mutlaka nükleer enerjiye sahip olmak zorunda.”

        Konuşmaların ardından kongreye tek liste ve tek aday olarak giren AK Parti Sinop İl Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, il başkanı seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Dublörü vefat etti
        Dublörü vefat etti
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, partisinin Sinop İl Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, partisinin Sinop İl Kongresi'nde konuştu:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sinop Valiliğini ziyaret etti
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sinop Valiliğini ziyaret etti
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Sinop İl Kongresi'nde...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Sinop İl Kongresi'nde...
        Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı
        Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı
        Sinop'ta 2024'te kaçak su ürünleri avcılığı yapanlara 2 milyon 170 bin lira...
        Sinop'ta 2024'te kaçak su ürünleri avcılığı yapanlara 2 milyon 170 bin lira...
        Boyabat ve Türkeli'de öğrenciler karne aldı
        Boyabat ve Türkeli'de öğrenciler karne aldı