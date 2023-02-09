Sinop ve Amasya'da gönüllü kadınlar depremzedelere yiyecek ve giyecek hazırlıyor

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SİNOP/AMASYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Sinop ve Amasya'da gönüllü kadınlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere ekmek ve kışlık giysiler üretiyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş, nakış kurslarına katılan kadınlar gönüllü olarak depremzedeler için kışlık giysiler üretmeye başladı.

Hayırsever vatandaşlarca temin edilen malzemelerle merkezdeki atölyede kadınlar tarafından dikilen polar, eldiven, bere ve atkı gibi giysiler AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderilecek.

Kaymakam Soner Erol da merkezi ziyaret ederek, gönüllü kadınlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Günün birlik olma günü olduğuna dikkati çeken Erol, "Kadınlarımıza duyarlı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

Amasya’nın Taşova ilçesinde de bir araya gelen gönüllü kadınlar yaktıkları mahalle fırınında depremzedeler için ekmek pişirdi.

Kadriye Gider, AA muhabirine, günün birlik olma günü olduğunu belirterek, depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Gider, "Depremzedelere yardımcı olmak amacı ile toplaşıp hamur yoğurup ekmek pişiriyoruz. Bu tür afetler bugün onlara ise yarın bize olabilir, çok üzüldük. Milletimiz, halkımız, devletimiz bir olalım el ele verelim. Kahramanmaraş'taki çocuklara, yaşlılara, kadınlara, erkeklere kısacası bütün göçük altında olanlara Allah'ım yardım etsin, ölenlerle rahmet, kalanlara sabır diliyoruz. Bizler komşular ile bir araya gelerek ekmek pişiyoruz ve pişirdiğimiz ekmekleri valilik, kaymakamlık ve belediyemiz tarafından organize edilen yardım kampanyası ile göndereceğiz." diye konuştu.

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