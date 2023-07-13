Saraydüzü'nde yaz Kur'an kurslarına yaklaşık 200 öğrenci katılıyor
SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde camilerde açılan yaz Kur'an kursları devam ediyor.
İlçe Müftüsü Hasan Öztürk, AA muhabirine, 3 Temmuz'da açılan kurslara ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı kurslara kayıtların devam ettiğini vurgulayan Öztürk, "Kayıtlarımız Müftülüğümüz ve camilerimizde devam etmektedir. İmkanı olan tüm çocuklarımızı kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz." dedi.
Öztürk, kursları da ziyaret ederek, öğrencilere ikramda bulundu.